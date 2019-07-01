01.07.2019 17:27
Haberler » Güncel » Haber

Bilecik'te Ankara Ekspresi heyecanı

Bilecik

Yedi sene sonra yeniden raylara dönecek olan efsane tren Ankara Ekspresinin Bilecik'teki 2 istasyonda duracak olması vatandaşları heyecanlandırıp mutlu etti.

Yedi sene sonra yeniden raylara dönecek olan efsane tren Ankara Ekspresinin Bilecik 'teki 2 istasyonda duracak olması vatandaşları heyecanlandırıp mutlu etti.

Haydarpaşa Garı 'nda Yüksek Hizlı Tren (YHT) projesi kapsamında son seferini 31 Ocak 2012 günü gerçekleştiren Ankara Ekspresi, 7 buçuk yılın ardından ilk seferini 5 Temmuz günü gerçekleştirecek. Trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirtilerek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip olduğu söylendi. Ankara Ekspresi, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir , Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında 9 saat olacak.

Öte yandan tren Bilecik ve Bozüyük ilçesi olmak üzere kentte 2 istasyonda durarak, yolcu indirip, bindirecek. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik , Ankara , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:23 Yere atma, oylama yap
18:23 Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi
18:23 Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti
18:18 İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret
18:18 Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü
18:16 Sulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardı
18:16 Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandı