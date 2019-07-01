Bilecik'te Ankara Ekspresi heyecanı

Yedi sene sonra yeniden raylara dönecek olan efsane tren Ankara
Ekspresinin Bilecik
'teki 2 istasyonda duracak olması vatandaşları heyecanlandırıp mutlu etti. Haydarpaşa Garı
'nda Yüksek Hizlı Tren (YHT) projesi kapsamında son seferini 31 Ocak 2012 günü gerçekleştiren Ankara Ekspresi, 7 buçuk yılın ardından ilk seferini 5 Temmuz günü gerçekleştirecek. Trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirtilerek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip olduğu söylendi. Ankara Ekspresi, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir
, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında 9 saat olacak.
Öte yandan tren Bilecik ve Bozüyük ilçesi olmak üzere kentte 2 istasyonda durarak, yolcu indirip, bindirecek. - BİLECİK