14.06.2019 12:35
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Bilecik'te araç yangını

Bilecik

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin alev alması sonucu araçta hasar meydana geldi.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin alev alması sonucu araçta hasar meydana geldi.
Gökhan S. yönetimindeki 11 BA 436 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokağı'nda giderken aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Aracını durduran ve alev aldığını fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, çevredeki vatandaşların oksijen tüpüyle yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Otomobilde hasar yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Bilecik, Güncel

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