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Bilecik'te aranan 3 kişi yakalandı, kalaşnikof ele geçirildi

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

24.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:11Bilecik'te aranan 3 kişi yakalandı, kalaşnikof ele geçirildi

BİLECİK'in ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. ekiplerince evde yapılan aramada kalaşnikof, av tüfeği ve ses tabancası ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler A.K., T.A., ve S.A.'nın, Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde olduğunu belirledi. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise kalaşnikof, 2 adet av tüfeği, 2 adet ses tabancası ile birlikte silahlara ait 192 adet fişek ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli işlemleri için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Pazaryeri, Jandarma, Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

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