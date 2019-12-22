Haberler » 3. Sayfa » Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı - Haberler

Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı

Bilecik'e bağlı Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, Kütahya'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

22.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:30 Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı
'e bağlı ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, 'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bozüyük ilçesinde işlediği hırsızlık suçundan dolayı 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan A.K. (46), Kütahya Merkez Evliye Çelebi Mahallesi Çamlıca yolu üzeri yeşil alanda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar ve Cinayet Ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan A.K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubeye götürüldü. - KÜTAHYA

Bozüyük, Bilecik, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:16   İbrahim Kalın'a "İstanbul'u neden kaybettik?" sorusu soruldu - Haberler
22:11   Fethiye'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
21:56   Kuşadası CHP'de Başkan Mehmet Gürbilek güven tazeledi - Haberler
21:41   Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı - Haberler
21:36   Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı - Haberler
21:19   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken - Haberler
20:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj: Türkiye bu göç yükünü tek başına taşıyamayacaktır - Haberler
19:53   Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada Mansur Yavaş'a destek mesajları yağdı - Haberler
19:26   Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok - Haberler
22.12.2019 22:25:00