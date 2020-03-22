Bilecik'te arazi yangını
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
22.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:32
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde orman yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bozcaarmut Mesire Yeri'ne piknik için gelen vatandaşların yaktığı mangal ateşi bölgedeki kuru otları tutuşturdu.
Hızla büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ormana sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bozcaarmut Mesire Yeri'ne piknik için gelen vatandaşların yaktığı mangal ateşi bölgedeki kuru otları tutuşturdu.
Hızla büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ormana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA