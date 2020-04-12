Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilecik'te 'askıda meyve sebze' kampanyası başlatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir manav, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

12.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:17
Bilecik'te 'askıda meyve sebze' kampanyası başlatıldı
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde bir manav, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Osmaneli ilçesinde belediye meydanında manav işleten Muhammet Gözel, iş yerinde askıda sebze-meyve kampanyası başlattı. Gözel, dükkanına "İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilir. Askıda meyve, sebze ihtiyacı olan istediği poşeti alabilir. Biz bize yeteriz Türkiye'm" yazılı bir kağıt da astı. Hem manavın kendisi hem de alışveriş yapanlar, kendi aldıklarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için de ürün alarak tezgaha bırakıyor. İhtiyacı olanlar da buradan meyve ve sebzesini alabiliyor.

Manav Muhammet Gözel, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de bu şekilde destek olmak istedik. İhtiyaç sahipleri gelip ücretsiz bir şekilde meyve ve sebzelerini alıyorlar. Bazen müşterilerimiz de destek olarak alıp koyuyorlar. Bu zor günler geçinceye kadar kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyorum. 65 yaş üstü ve kronik hastası olup da evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için evlerine kadar servis yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizi aratıp isteklerini söylemeleri yeterli olacak. Siz evde kalın biz size geliriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te 'askıda meyve sebze' kampanyası başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:52: ANTSUDER'dan ilaç ve ekmek desteği - Haber 15:52: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "Evde Bilimle Kal" temalı videolar - Haber 15:51: Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde asılı bulundu - Haber 15:51: Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği - Haber 15:51: Halep-İdlib arasındaki karayolu geçici olarak açıldı - Haber 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber