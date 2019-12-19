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Bilecik'te atık su arıtma tesisi faaliyete geçecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce büyük maliyetlerle gerçekleştirilmesine rağmen yıllardır kullanılamayan atık su arıtma tesisini faaliyete geçireceklerini belirtti.

19.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34Bilecik'te atık su arıtma tesisi faaliyete geçecek
Belediye Başkanı Semih Şahin, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce büyük maliyetlerle gerçekleştirilmesine rağmen yıllardır kullanılamayan atık su arıtma tesisini faaliyete geçireceklerini belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürü Murat Karaçam ve müdürlük temsilcileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, Bilecik'i büyük bir ayıptan kurtaracaklarını ifade ederek, "Bu toplantıda ilimizin temel sorunlarından teki olan kanalizasyon sorunu hakkında sunumumuzu gerçekleştirdik. Şu ana kadar atık suyun tamamının derelere akması ve şimdiye kadar düzeltilememesi ilimizin en büyük utanç kaynaklarından biriydi. Yaptığımız sunumların da katkısıyla senelerdir çalışmayan Biyolojik Arıtma tesisine, yaklaşık 10 kilometrelik ana kolektör hattı ile ulaşmasını sağlayacağız. Hazırladığımız sunum ve proje ilgili kurum yetkilileri tarafından da önemle karşılandı. Buna ilişkin bir maliyet planlaması çalışması yapacağız ve bütçe belirleyeceğiz. İller Bankası kaynaklarından faydalanarak, projeyi ihale edeceğiz. Daha sonra yapısal hasarları gidereceğimiz tesis çalışır hale gelecek. Projemizin onaylanmasına halinde atık suyun yüzde 99'unu temiz suya dönüştürüp, bu utancı şehrimiz için bir gurur kaynağına çevireceğiz. Çünkü şehrimiz ve insanımız en iyisine layık" dedi. - BİLECİK

İller Bankası, Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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