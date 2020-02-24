Haberler » Güncel » Bilecik'te Av Komisyonu toplantısı - Haber

Bilecik'te Av Komisyonu toplantısı

Bilecik İl Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.

24.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:08Bilecik'te Av Komisyonu toplantısı
İl Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi için il av komisyonlarının alacakları kararların hayati önem taşıdığını belirtti.

Komisyon olarak yeni av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Akın, il genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumu dikkate alınarak avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususların belirlenerek karara bağlandığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca bölgesel avcı üye seçimi yapıldı.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
24.02.2020 16:43:56