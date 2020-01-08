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Bilecik'te balıkçılar denetlendi

Bilecik'te perakende balık satışı yapan iş yerleri denetlendi.

08.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:35 Bilecik'te balıkçılar denetlendi
'te perakende balık satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Bilecik Denetim İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerince yapılan denetimde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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