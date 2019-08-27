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Bilecik'te başıboş köpeklere sağlık kontrolü ve aşılama yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş köpekler mobil veteriner kliğini ile sağlık kontrolünden geçirildi.

27.08.2019 17:35 Bilecik'te başıboş köpeklere sağlık kontrolü ve aşılama yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş köpekler mobil veteriner kliğini ile sağlık kontrolünden geçirildi.

Bilecik İl Özel idaresi tarafından görevlendirilen veterinerlik ekipleri Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyüne mobil istasyon kurdular. Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş havyaların kontrolleri yapılarak gerekli aşıları yapıldı. Görevli veterineler, kontrolleri yapılan köpekler kulaklarına takılan küpeler ile takip edileceğini, kontrolleri yapılan köpeklerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar salınacağını belirttiler. Vatandaşlar ise yapılan uygulama takdir ve beğeni ile karşılandı. - BİLECİK

Gümüşdere, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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