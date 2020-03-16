Bilecik'te benzin istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul-Eskişehir yolunun Bilecik mevkisindeki benzin istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
16.03.2020 01:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 01:38
İstanbul- Eskişehir yolunun Bilecik mevkisindeki benzin istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-Eskişehir D-650 yolunun Bilecik Kurtköy kavşağında bulunan Cem Ö'ye ait benzin istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilecik, ilçe belediyeleri ve Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.
Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşların olay yerine yaklaşmaması için önlem aldı.
İstasyonun lokanta kısmında çıkan yangının yakıt depolarına sıçramadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle İstanbul-Eskişehir yolundaki trafik, müdahale boyunca kontrollü sağlandı.
Olay yerine gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ekiplerin yoğun çabası sonucu yakıt tankerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü ifade etti.
Tekin, İşletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-Eskişehir D-650 yolunun Bilecik Kurtköy kavşağında bulunan Cem Ö'ye ait benzin istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilecik, ilçe belediyeleri ve Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.
Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşların olay yerine yaklaşmaması için önlem aldı.
İstasyonun lokanta kısmında çıkan yangının yakıt depolarına sıçramadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle İstanbul-Eskişehir yolundaki trafik, müdahale boyunca kontrollü sağlandı.
Olay yerine gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ekiplerin yoğun çabası sonucu yakıt tankerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü ifade etti.
Tekin, İşletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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