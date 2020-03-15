Bilecik'te benzin istasyonunda çıkan yangına itfaiyeden müdahale
İstanbul-Eskişehir yolunun Bilecik mevkisindeki benzin istasyonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
15.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:18
İstanbul- Eskişehir yolunun Bilecik mevkisindeki benzin istasyonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-Eskişehir D-650 yolunun Bilecik Kurtköy kavşağında bulunan Cem Ö'ye ait benzin istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşların olay yerine yaklaşmaması için önlem aldı.
Kaynak: AA
Manşet
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