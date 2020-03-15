Bilecik'te benzinlik yanında çıkan yangın benzinliğe sıçradı
Bilecik'te bir benzinlik yanındaki bahçede çıkan yangın benzinliğe sıçrarken, itfaiye ekipleri yangının yakıtların bulunduğu depolar bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
15.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:40
Bilecik 'te bir benzinlik yanındaki bahçede çıkan yangın benzinliğe sıçrarken, itfaiye ekipleri yangının yakıtların bulunduğu depolar bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir benzin istasyonunun yanında bulunan bahçede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa südre benzinlik yanındaki restoran bölünene kısmına sıçradı. Alevler restoran ve yanında bulunan birkaç yeri etkisi altına alırken, yangına Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangının benzinliğin depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olurken, Bilecik-Bozüyük karayolu kontrollü bir şekilde veriliyor.
(İHA)
Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir benzin istasyonunun yanında bulunan bahçede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa südre benzinlik yanındaki restoran bölünene kısmına sıçradı. Alevler restoran ve yanında bulunan birkaç yeri etkisi altına alırken, yangına Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangının benzinliğin depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olurken, Bilecik-Bozüyük karayolu kontrollü bir şekilde veriliyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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