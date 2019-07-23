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Bilecik'te bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

23.07.2019 00:09 Bilecik
Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Atatürk Bulvarı 6 Eylül Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ç., Halil İbrahim Ç. ve Ali T. bıçakla yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali T. ameliyata alınırken, diğer yaralılarda hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Bilecik, Eylül, kavga, 3. Sayfa

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