Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bilecik'te bin 578 hükümlü cezaevlerinden ayrıldı

Bilecik'te, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başlarken farklı cezaevlerinden toplam bin 578 hükümlü cezaevlerinden ayrıldı.

15.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:40
Bilecik'te bin 578 hükümlü cezaevlerinden ayrıldı
Bilecik 'te, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başlarken farklı cezaevlerinden toplam bin 578 hükümlü cezaevlerinden ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevinde 49 kişi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Kapalı Cezaevinden ise 24 hükümlü tahliye edildi.

Öte yandan, Bilecik'in Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumlarından bin 505 kişinin tahliye veya Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 ay izinli olarak ayrıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te bin 578 hükümlü cezaevlerinden ayrıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı - Haber 13:02: Esenyurt'ta vahşet: Yavru köpeğin başını koparıp, ön ve arka patilerini kestiler - Haber 13:02: Minikler, çektikleri videolarla sağlıkçılara sevgi dolu mesajlar yolladı - Haber 13:02: Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına emekli maaşını polis ekipleri evinde teslim etti - Haber 13:02: Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor - Haber 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin