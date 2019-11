Bilecik'te bin 600 aileye ceviz desteği

Vali Bilal Şentürk ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan "Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması" projesinin protokolünü imzaladı.Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen protokol töreninde, Bilecik 'in önemli gelir kaynaklarının sektörel bazda değerlendirildiğinde ciddi bir sanayi sektörünün bulunduğunu anımsatarak, Bilecik'in 4 bölgesinin bulunması nedeniyle iklim ve toprak yapısıyla her türlü tarımsal ürünün yetiştiğini söyledi.Bilecik için gelecek yıllarda oluşturacak katma değer bakımından Organize Sanayi Bölgesi gibi katkı sağlayabilecek veya organize tarım bölgesine dönüştürebilecek "Ceviz üretimini yaygınlaştırma" projesiyle açılım yapmak istediklerini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:"İlimizde farklı ürünler üzerinde çalışmalarla beraber özellikle cevizin sahip olduğu ekonomik değer, muhafaza imkanlığının kolaylığı ve bakım ihtiyacının sınırlı olması nedeniyle daha da yaygınlaştırmak adına 'Bilecik' adıyla da bilinen cevizin potansiyelini artırmak istedik. Yaklaşık bin 600 aileye hitap edecek proje hazırlandı. Şu an da bin 600 aile tespit edildi. 10 bin dekarlık bir alanda 160 bin ceviz fidanını toprakla buluşturacağız. Bilecik genelinde şu an 500 bin civarında ceviz ağacımız mevcut ama topladığımızda yaklaşık bin 500 ton ceviz üretimimiz var. Bu normal ortalama değerlerin altında bir üretim miktarıdır. Hedefimiz, 8-10 yıllık bir süreç içerisinde bin 500 tonu 6 bin 400 tonlara çıkarmaktır."Şentürk, Bilecik'in göç vermesinden dolayı köylerde insanların kalmadığını ve ağırlıklı olarak Bileciklilerin Eskişehir, Bursa ve İstanbul gibi yakın mesafedeki illerde yaşadıklarını belirterek, "İstanbul'da yaşayan Rizeliler çay sezonunda Rize'ye, Giresunlularda fındık zamanı Giresun'a giderek hasadını yaparak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sosyal bağlarını kuvvetlendirerek, topraklarına sahip çıkıyorlar. Bilecik'in 'çayı, fındığı' ne olabilir diye düşündüğümüzde ceviz olacağını değerlendirdik. Gurbette olan hemşerilerimizin de bir ayağını köylerine bağlamak üzere projeden yararlanma fırsatı veriyoruz. Memleketleri ile olan sosyal bağlarını hem kuvvetlendirsinler hem de bütçelerine katkı sağlasınlar. Bu yönüyle de köylerimiz daha aktif ve üretken hale gelsin istiyoruz." dedi.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile yapacakları protokolle sertifikalı ve aşılı ceviz fidanlarını yüzde 50 vatandaş katkısı yüzde 50'de İl Özel İdaresi imkanlarıyla karşılanmak suretiyle dağıtımının yapılacağını bildiren Şentürk, 8-10 yıl sonra yıllık 150-160 milyon lira gibi bir gelir beklediklerini sözlerine ekledi.AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise köylerden kente göçün yaşandığını ifade ederek, "Köylerimizi bir şekilde ayakta ve yaşamın içinde tutmamız lazım. Gelecek nesillerimizi daha fazla toprakla bağ kurması noktasında gerekli yatırımları yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz da proje kapsamında fidanların temininde görev alacaklarını belirterek "Bilecik sanayi olarak belli bir aşamaya geldi. Tarım ve hayvancılık olarak daha kat edecek mesafemiz var. Kendi coğrafyamızın kendi arazimizin potansiyelini iyi işlemek durumundayız. En büyük avantajımız pazara yakın olmamız. Ürettiğimiz ürünleri pazarlara ulaştırabiliriz." diye konuştu.