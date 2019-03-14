Bilecik'te "Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"

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Bilecik'te "Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferans düzenlendi.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Türk İslam Medeniyetleri Kulübü tarafından organize edilen konferansta konuşan araştırmacı yazar Hakkı Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunduğunu söyledi.Yazıcıoğlu'nun her zaman "Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek ve vatan bölünmeyecek." dediğini dile getiren Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu her zaman kamplaşmaya, kutuplaşmaya, cepheleşmeye karşı çıktı. Ötekileştiriciliği, nefretleştiriciliği tasvip etmedi. Her zaman kuşatıcı bir dil kullandı. Dili sevgi diliydi, gönül diliydi. Her zaman bu ülkede barışı, kardeşliği savundu." dedi.