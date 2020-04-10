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Bilecik'te bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

10.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:34
Bilecik'te bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Ormangüzle köyünün, pozitif bir vakanın olması ve temaslı sayısının çokluğu nedeniyle karantinaya alınması kararı verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Kurul kararıyla köyün, bugünden itibaren 24 Nisan da dahil olmak üzere, giriş çıkışları izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Yaman, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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