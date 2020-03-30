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Bilecik'te bir köyde koronavirüs karantinası

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

30.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:54
Bilecik'te bir köyde koronavirüs karantinası

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyündeki bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığı öğrenildi. Karantina nedeniyle 28 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Bozüyük, Güncel
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