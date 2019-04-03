Bilecik'te Bölgesel "Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi" Yapıldı

Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi" yapıldı. Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dr.Gürsel Çetin'in eğitimci olarak katıldığı Süne Sürveyi ve Mücadelesi hizmet içi eğitim toplantısına il ve ilçe müdürlüklerde süne mücadelesi konusunda görev alan teknik personel katıldı.
Toplantıda açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş,"İlimizde süne zararı yok denecek kadar az olduğu, böyle olmasına rağmen süneye karşı ilaçlı mücadeleye karar verebilmek için arazi üzerinde çalışmalar yapıldı. Sünenin arazideki hareketi izlenerek, süne popülasyonunun metre karedeki yoğunluğu, yumurta parazit düzeyi, nimf yoğunluğu vb. hususların takip edilerek ekonomik zarar eşiğine yaklaşma durumu gözlemlenerek ilaçlama yapılıp yapılmayacağına karar verildi. Geçmiş yıllarda ilimizde yapılan sürvey çalışmalarında süne yoğunluğu ve emgi oranının düşük olduğu tespit edilerek, ilaçlama için ekonomik zarar eşiğinin oluşmadığı gözlemlendi" şeklinde konuştu.
Katılımcıların konu ile ilgili soru ve cevapları ile hizmet içi eğitim sona erdi. - BİLECİK
Mustafa Kemal Atatürk, Yalova, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA