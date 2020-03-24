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Bilecik'te bütün mahalle dezenfektan içerikli su ile yıkanıyor

Bilecik'te Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 mahallede başlayan dezenfektanlı su ile yıkandı.

24.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:42
Bilecik'te bütün mahalle dezenfektan içerikli su ile yıkanıyor
Bilecik 'te Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 mahallede başlayan dezenfektanlı su ile yıkandı. Geride kalan mahallelerde yıkanmaya devam ediyor.

13 Mart itibariyle salgınla mücadele çalışmalarına başlayan ve hala devam eden Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik'teki bütün cadde, kaldırım ve sokaklar, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği dezenfektan içerikli su ile yıkanıyor. 10'u aşkın birim ve 40 personel ile mücadele çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahallesinde başladığı yıkama çalışmalarını bütün mahallelerde gerçekleştirecek. Şehrin dört bir köşesindeki park ve bahçeler, kurum ve kuruluş binaları, okul ve sınıflar, site ve çocuk alanları, dinlenme ve eğlence mekanları gibi vatandaşlarımızın yoğun şekilde yaşadığı ortamları dezenfektan içerikli sularla temizleyen Bilecik Belediyesi, çalışmalarını cadde, sokak ve kaldırımları yıkayarak sürdürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Bilecik, Güncel

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