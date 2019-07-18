Bilecik'te "Çalışmayan eğitim ve öğrenimde olmayan gençlik araştırması" çalıştayı

Vali Bilal Şentürk başkanlığında TR41 Bölgesinde İl düzeyinde "Çalışmayan eğitim ve öğrenimde olmayan gençlik araştırması" çalıştayı düzenlendi.
Vali Şentürk, Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen çalıştayda, çocuklara belirli bir işte çalışma gerekliliğini erken yaşta öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Üzerinde çalışma yapılan kitlenin bir çoğunun vakit geçirdiği mekanların kahvehaneler olduğunu ifade eden Vali Şentürk, "15-29 yaş aralığındaki gençlerin daha çok kafelerde oluyor ama bu kitleyi iş arar hale getirmeliyiz. Çalışmak isteyenleri, ihtiyaçtan iş arayanları bulmalıyız. Çünkü iş beğenmemek gibi bir durum da söz konusu. Ayrıca girişimciliği özendirip, gençlerin kendilerine iş kurmalarını da yaygınlaştırmalıyız. Eğitim önemli, belirli bir işte çalışma gerekliliğini çocuklarımıza erken yaşta öğretmeliyiz." dedi.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli unsurunun insan kaynağına ihtiyaç olan alanlara yönelik planlar yapmak olduğunu belirterek, "Gençlerin, kadınların ve engellilerin iş hayatına katılması için mücadele etmeliyiz. Genç işsizlik dünyada ve ülkemizde önemli sorunlardan biridir. Gençlere değişen dünya düzeninde yeni iş imkanları bulmalı, onları geleceğin mesleklerini seçmeleri için yönlendirmeliyiz. Bu sayede ülkemizin 2023 eğitim vizyonuna uygun strateji ve politikalar izleyebiliriz." diye konuştu.
İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şükrü Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Başkan Halit Gölcan, İl İstihdam Kurulu üyeleri ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, genç istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.