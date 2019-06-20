Bilecik'te "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesinin toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Müftüsü Necati Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile ilçe müftülerinin katıldığı toplantıda, yaz Kur'an kursunun önemi ve çocukların kurslarda sağlıklı dini bilgiye ulaşmaları için gerekli konuların değerlendirildiğini söyledi.



Öğrencilerde değerler eğitiminin ön planda tutulması gerektiğini dile getiren Vali Şentürk, "Din eğitiminde çocukların gelişmelerine uygun eğitim verilmelidir. Çocuklarımıza sahip çıkmak en önemli görevimiz. Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın dinine, vatanına ve milletine bağlı ahlaklı birer birey olmaları açısından önemli bir fırsat. Evlatlarımızı geleceğe hep birlikte hazırlamalıyız" dedi.



İl Müftüsü Akkuş da Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra öğrencilere gezi programları ve sportif etkinlikleri düzenleyeceklerini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA