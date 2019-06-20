20.06.2019 13:00
Haberler»Güncel»Haber

Bilecik'te "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun Projesi"

Bilecik

Bilecik'te, Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" adlı proje tanıtıldı.

Bilecik'te, Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" adlı proje tanıtıldı.
Vali Bilal Şentürk, Vali YardımcısıBurhan Terzioğlu, İl MüftüsüNecati Akkuş, Gençlik ve Spor İl MüdürüAslan Yıldızile ilçe müftülerinin katıldığı toplantıda, yaz Kur'an kurslarının önemi ve çocukların kurslarda sağlıklı dini bilgiye ulaşmaları için gerekli konular değerlendirildi.
Öğrencilerde değerler eğitiminin ön planda tutulması gerektiğini belirten Şentürk, "Din eğitiminde çocukların gelişmelerine uygun eğitim verilmelidir. Çocuklarımıza sahip çıkmak en önemli görevimiz. Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın dinine, vatanına ve milletine bağlı ahlaklı birer birey olmaları açısından önemli bir fırsat. Evlatlarımızı geleceğe hep birlikte hazırlamalıyız." dedi.
İl Müftüsü Akkuş da Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra öğrencilere yönelik gezi programları ve sportif etkinlikleri düzenleyeceklerini bildirdi.
Kaynak: AA
Akkuş,Diyanet İşleri Başkanlığı,Bilecik,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:01EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
14:00E. Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı
14:00Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai
14:00Denizli'de uyuşturucu operasyonu
13:59Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai
13:59Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil'den Rektöre ziyaret
13:59Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2)