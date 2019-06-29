29.06.2019 12:09
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Bilecik'te çatı yangını

Bilecik

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.

Bilecik 'te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki fırının bacasında beliren alevler, apartmanın çatısına sıçradı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. Yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çatıda büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
İtfaiye , Bilecik , 3. Sayfa

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