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Bilecik'te çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te bir binanın çatısından düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

25.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:22Bilecik'te çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
'te bir binanın çatısından düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi Belde Sokağı'nda 4 katlı bir binanın çatısına tamirat için çıkan Seyfettin Korkmaz (65), dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Korkmaz'ı Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkmaz'ın cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyfettin Korkmaz'ın güneş enerjisi sisteminde yaşanan arıza nedeniyle çatıya çıktıktan sonra olayın meydana geldiğini bildirdi.

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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