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Bilecik'te "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"

Bilecik Valiliğince tarafından hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Söğüt ilçesinde 10 bin 410 sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı.

06.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:56Bilecik'te
Valiliğince tarafından hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ilçesinde 10 bin 410 sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçelerde gerçekleştirilecek olan ilk fidan teslim programı Söğüt ilçesinde Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla yapıldı.
Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ceviz fidanı dağıtımına, Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu, cihan imparatorluğunun kurulduğu yerden başlamak istediklerini söyledi.
Projenin ilçe ekonomisine önemli derecede katkı sunacağını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:
"Atalarımız bu toprakları bizlere vatan yapmış, biz de buralara sahip çıkalım. Ekelim, biçelim, üretim yapalım, en iyi şekilde değerlendirelim. İlimiz için, bir organize sanayi bölgesi boyutunda gelir getirici olduğuna inandığımız yaklaşık bin 700 ailemize hitap eden bir projemiz oldu. Köylerimizde nüfus maalesef yaşlanıyor. Biz köyünden çevre illere göçmüş genç vatandaşların bir ayağını köylerine bağlayalım istedik. Köyündeki ceviz bahçesi bahanesiyle hafta sonları köyüne gelsin, bu yönüyle köye geri dönüşü sağlayalım istedik."
Bakımı kolay olan ceviz fidanlarının yüksek gelirle üreticilerin yüzünü güldüreceğini vurgulayan Şentürk, "Meyve veren bir fidan, 3 yıl bakımı yapılırsa hayırsız bir evlattan daha hayırlıdır. Peygamberimiz 'Son nefesini verecek olsanız bile, elinizde bir fidanınız olsa onu toprakla buluşturun' diyor. İnsanlar yemezse kuşlar yer. Dikelim bakımlarını yapalım. 170 bin cevizin gelecek yıllardaki getirisi bir organize sanayi bölgesinin getireceği gelirden aşağı değil. Hem gelirimiz olur, hem de ilimiz ceviz üretiminde daha ön plana çıkmış olur." diye konuştu.
Şentürk, konuşmasının ardından, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaşla birlikte 98 çiftçiye ceviz fidanı dağıttı.

Bilecik, Söğüt, Güncel

Kaynak: AA

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