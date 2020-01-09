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Bilecik'te "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"nde görev alan personelle bir araya geldi.

09.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:56Bilecik'te
Vali Bilal Şentürk, Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"nde görev alan personelle bir araya geldi.

Şentürk, Gölpark'ta Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçe kaymakamları ve kurumun ilçe müdürleri ile projede görev alan personelin katıldığı etkinlikte, dikimi gerçekleştirilen ceviz fidanlarının 5-6 yıl sonra vatandaşın bütçesine katkı sağlayacağını söyledi.
Projenin hayata geçirilmesi ile toplumdan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Şentürk, şöyle konuştu:
"Gurbette olan hemşehrilerimiz köylerine gelerek ceviz fidanı dikti. Projenin olumlu yönde ilerlemesi bizleri mutlu etti. Tarım teşkilatımız kadro ve teknik olarak oldukça iyi durumda. Bilecik'te daha kapsamlı ve daha farklı ürünler üzerinde de yoğunlaşacağız. Farklı iklimleri olan bir bölgedeyiz. Topraklarımızı değerlendirmemiz lazım. Sorumluluk aldıysak bunun gereğini en iyi şekilde yapmalıyız. Ceviz fidanları toprakla buluşturuldu. Bakım süreçlerini de sıkı takip edeceğiz. İlimizin ekonomisine, tarımına hep birlikte katkı sağlayalım."

Pelitözü, Bilecik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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