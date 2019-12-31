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Bilecik'te çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

31.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:40 Bilecik'te çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
'in ilçesinde çıkan yangından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Mehmet Bendigal sokak üzerinde bulunan üç katlı evin ikinci katında kiracı olarak oturan Hayati Bulut'a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin içerisinde kalan anne Mevlüde B. (26) ve oğlu Savaş B. (3) ile Minnaz S. (34) çıkan dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenenler Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Osmaneli, İtfaiye, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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