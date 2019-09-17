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Bilecik'te çıkan yangında kavak ve meyve ağaçları kül oldu

Bilecik'te meydana gelen yangında kavakların yanı sıra meyve ağaçları da kül oldu.

17.09.2019 11:46Bilecik'te çıkan yangında kavak ve meyve ağaçları kül oldu
Bilecik'te meydana gelen yangında kavakların yanı sıra meyve ağaçları da kül oldu.

Alınan bilgilere yangın, Bilecik-Osmaneli çevre yolu arasında bulunan Bayırköy Beldesi çıkışında bulunan alanda meydana geldi. Kavaklık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Bayırköy ve Osmaneli Belediyelerine ait itfaiye araçları ve arazözler de müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevlerin ormanlık alan sıçraması engellendi.

Yangında 20 dönüm alanda bulunan kavak ve meyve ağaçları kül oldu. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Kavak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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