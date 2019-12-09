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Bilecik'te çöp sorunu çözülecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıkları başvuru ile Bilecik'teki çöp sahası sorununu, onaylı rehabilitasyon projesi ile çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

09.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:22Bilecik'te çöp sorunu çözülecek
Belediye Başkanı Semih Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıkları başvuru ile Bilecik'teki çöp sahası sorununu, onaylı rehabilitasyon projesi ile çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Göreve geldiği günden bu yana Bilecik'in sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli şekilde paylaşmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Şahin, "Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ı makamında ziyaret ederek şehrimizin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunmuştuk. Ziyaretimizde ilimiz Hürriyet Mahallesinde bulunan vahşi atık depolama sahasındaki sorunları ele aldık. Zaten göreve gelir gelmez konu hakkında gerekli girişimlerde bulunmuştuk. Daha sonraki süreçte ise ilgili birim müdürlerimiz ve mühendislerimizin hazırladıkları projeleri, bakanlığın ilgili birimleri ile değerlendirmeye devam ettik. Söz konusu alan yaklaşık 40 yıldır Bilecik'in atıklarının atıldığı bir alan ve hesaplamalarımıza göre yaklaşık 750 bin metreküp atık bulunduruyor. 40 dönümü kaplayan alana belediye olarak biz döküm yapmayı çok önceleri bırakmış olsak da, İl Özel İdaresinin zorunlu olmasına rağmen hala eski usul döküm yapması nedeniyle çöplük alanında her türlü yangın ve benzeri sorunlar üretmeye devam etmektedir. Çöp rehabilitasyon projesinin elzem olduğuna Varank'ta hem fikir. O yüzden bakanlığın 2020 bütçesinde onaylı projemizin yer alacağına inanıyoruz. Çünkü çöp sahası sorunu hem sağlık açısından risk teşkil ediyor hem de şehir estetiği açısından şehrimize hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

"Atık sahasını yeşillendirerek doğaya kazandıracağız"

Atık sahasında gerçekleştirilecek çalışma için ilgili bakanlığa onaylı projelerini sunduklarını ve buna ilişkin kaynak talebini ilettiklerini ifade eden Başkan Şahin, "Bilecik'in bu sorununu Bakan Yardımcısı Varank'a sunduğumuzda kendileri de bizlere hak verdiler ve Bilecik'in bu sorununun çözülmesi gerektiği yönündeki fikirlerini beyan ettiler ve sunduğumuz onaylı projeyi de taktirle karşıladılar. Atık sahasına ilişkin ilk yapacağımız çalışma, çöp alanına girişin fiziki olarak engellenerek alanın tamamen atık bırakılmasına kapatılması olacak. Daha sonra ise atık sahasında gerekli tasfiye çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve alandaki mevcut çöpte oluşacak tehlikeli gazı diren boruları vasıtasıyla almış olacağız. Katmanlı şekilde gerçekleştirilecek çalışma ile burada oluşabilecek kötü görüntü ve yangınlara karşı önlemimizi alacağız. Ardından burada yapacağımız çalışmalar sonucunda alanı yeşillendirerek, doğaya kazandıracağız" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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