Haberler » Güncel » Bilecik'te 'Değerlendirme ve Planlama Toplantısı' yapıldı

Bilecik'te "Değerlendirme ve Planlama Toplantısı" yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.

05.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:12Bilecik'te
Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük İlçe Müdürlüğünde İlçe Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katıldığı toplantıda, kentin tarımsal potansiyelinin göz önünde tutulmasını ve çiftçilere yönelik gece eğitimlerinin yapılmasını istedi.

Sahada çiftçilerin yanında olmalarını isteyen Yoldaş, "Devamlılığı ve sürdürülebilirliği olan projeler üretelim ve bu tarz ürünleri teşvik edelim. Gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konusunda çok hassas davranalım. Mümkün mertebe hastalıktan ari işletme elde etmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Hastalık ortaya çıktıktan sonra alınacak tedbirlerde hem ekonomik kayıp fazla olur hem de başarı şansı az olur." dedi.

Toplantı, yürütülen çalışmalar ile değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 Balıkesir'de 13 yıl önce teyze kızlarının öldürülmesi
19:05 Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler
19:05 Pençe Harekatı gazisinin adının verildiği park törenle açıldı
19:04 Halatı kopan iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
19:04 Adıyaman kardeşlerin silahlı 'arazi' kavgasında 3 kişi yaralandı
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
5.11.2019 19:07:26