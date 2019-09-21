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Bilecik'te devrilen tır maddi hasara yol açtı

Bilecik'te meydana gelen tır kazasında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

21.09.2019 13:24Bilecik'te devrilen tır maddi hasara yol açtı
Bilecik'te meydana gelen tır kazasında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi TOKİ Kavşağında Veysel Turan yönetimindeki 42 CNK 14 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpıp durabildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken devrilen tırda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken trafik akışı tırın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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