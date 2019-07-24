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Bilecik'te Din Görevlileri Toplantısı yapıldı

Bilecik'te 2019 Temmuz ayı Din Görevlileri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı.

24.07.2019 11:36 Bilecik'te Din Görevlileri Toplantısı yapıldı
Bilecik'te 2019 Temmuz ayı Din Görevlileri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı.

Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.

Gündemin okunmasıyla başlayan toplantıda yurtdışı uzun süreli din görevlisi sınav duyurusu, Cumhurbaşkanlığı anketinin doldurulması, yaz Kur'an kurslarında alanında uzman görevliler tarafından çevre ahlakı, mahremiyet bilinci ve bağımlılık konularında seminerlerin devam edeceği konuları görüşüldü. - BİLECİK

Necati Akkuş, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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