Bilecik'te "Doğada Yaşam Kampı" etkinliği

Bozüyük
Belediyesi, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Bozüyük Kent Konseyi, Avcılar
ve Atıcılar Kulübü iş birliğiyle "Doğada Yaşam Kampı" etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 14-15 yaş grubundaki 45 öğrencinin katıldığı kamp, Sofular Yaylası'nda gerçekleştirildi.
Öğrencilere kamp boyunca AKUT Arama Kurtarma Derneğince eğitimler verildi. Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri de kamp alanında etkinlik süresinde nöbet tuttu.
Bozüyük Belediyesi tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan kamp alanına günde 3 öğün yemek getirildi, geceleri ise ateş başında çorba ikram edildi.
Katılımcılara çadır kurma, doğada yön bulma, doğada yapılması gerekenler, ateş yakma, kamp ateşi kontrolü, temel sağlık eğitimleri ve doğada seçilmesi gereken kıyafetler konusunda eğitimler verildi.