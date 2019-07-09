09.07.2019 11:40
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Bilecik'te dolmalık biber hasadı başladı

Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde dolmalık biber hasadı başlarken, ilk hasatta Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş çiftçileri yanlız bırakmadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde dolmalık biber hasadı başlarken, ilk hasatta Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş çiftçileri yanlız bırakmadı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberindekiler Medetli Köyü'ndeki tarlalarda hasat yapan çiftçiler ile bir araya geldi. Ayçiçeği ve karpuz tarlalarını gezen İl Müdürü Yoldaş, telli sistem kurulan üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Bu sezon ilk hasadı olan dolmalık birerleri tarlada çiftçilerle birlikte toplayan Yoldaş, ürünler ve pazar durumu hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda üretenin her zaman yanında olduğunu ve kapılarının daima çiftçilere açık olduğunu belirten İl Müdürü Yoldaş, tarlada, ahırda, köy kahvesinde her yerde çiftçilerle buluşarak sorunlarına çözüm bulmak için birlikte çalıştıklarını belirtti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Osmaneli, Bilecik, Ekonomi

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