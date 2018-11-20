Bilecik'te "Drone" Destekli Trafik Denetimi

Bozüyük
İlçe Emniyet Müdürlüğünce drone destekli trafik denetimi geçekleştirildi.
Bozüyük-Eskişehir- Bursa
ve Kütahya
kara yolunda drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Bilecik
İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ile gerçekleştirilen denetimde, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2 Kasım'dan itibaren Türkiye
'de başlattığı havadan kontroller kapsamında, kentte drone ile trafik kontrollerimizi sürdürüyoruz. Günün çeşitli saatlerinde drone ile yapılan ihlaller tespit edilerek, ileri yönde bekleyen ekiplerimize bildiriliyor ve hatalı sürücülerle ilgili gerekli idari işlemleri gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda yapılan yoğun trafik denetimleri ve sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarında gösterdikleri kararlılık neticesinde trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alınırken, önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir." dedi.
Drone görüntülerinde kırmızı ışık, emniyet şeridi ve hız ihlali yaptığı, cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Eskişehir,Bilecik,Bozüyük