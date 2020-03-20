Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem - Güncel

Bilecik'te eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem

Bilecik'te bir eczacının korona virüs nedeniyle müşteri ile arasına naylon branda açarak önlem alması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

20.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:00
Bilecik'te eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem
Bilecik 'te bir eczacının korona virüs nedeniyle müşteri ile arasına naylon branda açarak önlem alması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Tüm dünyayı saran ve Türkiye 'de de görülen korona virüse karşı Bilecik'te de vatandaşlar çeşitli önlemler almaya başladı. Bir eczacı, "Eczane ilaç bankosu ve diğer hastalar ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız. Sağlığınız için mesafenizi koruyunuz" yazılı duba yaptırarak dükkanın girişine koydu. Aynı eczane ilaç bankosu ile müşteriler arasına bir zincir çekerek, vatandaşların bankoya yaklaşmamasını sağladı.

İlginç önlem

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan başka bir eczanede ise naylon branda ile müşterilerle temas engellendi. Branda üzerine 2 adet küçük pencere açtıran eczane sahibi, müşterilerle buradan ilaç ve para alışverişi yapıyor. Müşteriler bu korunma sistemini olumlu bularak, herkesin önlem almasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Bilecik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Tokat’taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Güncel
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Loading