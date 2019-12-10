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Bilecik'te ehliyeti olmayan genç polisten kaçtı

BİLECİK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan İbrahim B., otomobiliyle kaçtı.

10.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:54Bilecik'te ehliyeti olmayan genç polisten kaçtı

BİLECİK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan İbrahim B., otomobiliyle kaçtı. Otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında polis aracına çarpıp dururken, gözaltına alınan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı ortaya çıktı.

Otobüs Terminali yakınında uygulama noktası kuran polis ekipleri, 26 B 0298 plakalı otomobiliyle Bozüyük'e giden İbrahim B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü İbrahim B., yoluna devam etti. Bunun üzerine başlanan kovalamaca sırasında otomobil, bir polis aracına çarpıp, durdu. Sürücü İbrahim B. ile beraberinde bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı ortaya çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 arkadaş, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

aracının sol ön tarafında, otomobilin ise sağ arka kapısında hasar meydana geldi.



Bilecik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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