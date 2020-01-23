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Bilecik'te el çantasında uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı

Bozüyük ilçesinde el çantasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

23.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:50Bilecik'te el çantasında uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı
ilçesinde el çantasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, el çantasında 29 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi.
Ekipler, I.K. ve H.N'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N, "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı.
I.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, Güncel

Kaynak: AA

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