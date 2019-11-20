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Bilecik'te enerji verimliliği konuşuldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Coğrafya Bölümü ile Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezince "Enerji Konuşalım" paneli düzenlendi.

20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44Bilecik'te enerji verimliliği konuşuldu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Coğrafya Bölümü ile Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezince "Enerji Konuşalım" paneli düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi Taner Zafer Koyuncu Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, 'de enerji alanında çalışmalar yapan bazı akademisyenler konuşmacı olarak katıldı.
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziya Söğüt, "Ülkemizde elektrik taşıma hatlarındaki enerji kaybı 100 birimde yaklaşık yüzde 50-60 birim. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 74'ünü ithal ettiği düşünüldüğünde, bu kaybın büyüklüğü daha net anlaşılabiliyor. Dünyada sürdürülebilir enerji stratejileri geliştirildi. Ülkemizde de özellikle sanayi alanında enerji verimliliğini artıracak çalışmalar yapılması gerekir." dedi.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci de verimliliğe dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
Ekinci, şöyle konuştu:
"Günümüz dünyasında enerji son derece önemli ve stratejik bir alan. Ekonominin gelişmesi için üretimi artırmak gerekir. Üretimin en önemli girdilerinden biri ise enerji. Ekonomik büyümeyle enerji ihtiyacı doğru orantılı. Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltabilmek için öncelikle enerji verimliliğine dikkat etmemiz gerekir."
Diğer akademisyenler de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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