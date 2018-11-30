Bilecik'te Engeller Aşılıyor

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bilecik'te engelleri hep birlikte aşmaya çalıştıklarını kaydetti.
Açıklamasında, şehirdeki dezavantajlı gruptaki vatandaşlara yapmış oldukları güzel çalışmalara her gün yenilerini ekleyerek, çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Can, "Bilecik Belediyesi olarak bizler de dezavantajlı gruptaki insanlarımıza karşılık sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak belediyemiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayatımızın bir parçası olan engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli projeler yürütüyoruz. Hükümetimizin ilgili birimleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve şehrimizdeki kurumlarımız işbirliğinde hayatı bütün vatandaşlarımıza kolay kılmaya çalışıyoruz. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak bizler; Milletvekilimiz Selim Yağcı
'nın belediye başkanlığında olduğu gibi şimdi de 24 saat kesintisiz hizmet sunan bir engelsiz ulaşım aracımız bu anlamda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bedensel engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda akülü ve normal tekerlekli sandalye dağıtımlarımız sürüyor. Destek ve katkılarıyla engellilerimizin ihtiyaçlarına hizmet eden tüm hayırseverlerimizi ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor, Dünya Engelliler Haftasını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
"Sağlıklı yaşam programları ile engelleri hep birlikte aşıyoruz"
Başkan Can, açıklamasının devamında, sağlıklı yaşam programları ile engelleri birlikte aştıklarını ifade ederek, "Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl temellerini attığımız Bilecik Şehir Tiyatrolarında Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki özel öğrencilerimiz başta olmak üzere birçok çocuğumuzu tiyatro sahnesi ve salonu ile buluşturduk. Bilecik Özel Eğitim İş Okulu Merkezi öğrencilerinin, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz çalışanları tarafından gerçekleştirilen 'Biz Birlikte Hareket Ediyoruz' adlı etkinlik kapsamında her hafta bir araya geliyoruz. İş Okulu Merkezi öğrencilerine yönelik düzenlenen spor etkinliği kapsamında öğrencilerimiz, okullarından alınarak, Bilecik Belediyesi Bayan Spor Merkezi ile Beşiktaş
Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezinde sportif aktivitelere katılıyor. Böylece öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporun yararları ve gerekliliği ile obeziteye karşı farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen aktivitede öğrenciler, spor yaparak, eğlenme imkanı buluyor" dedi.
"Biz birlikte hareket ediyoruz, engelleri birlikte aşıyoruz"
Açıklamasında; "Hizmetlerimizle engelleri en aza indiriyoruz" ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Nihat Can; "Bilecik Belediyesi tarafından dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımıza yönelik güzel sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Devletimizin engelliler ile ilgili politikasının temelinde, 'Bedensel ve zihinsel engelleri nedeniyle insanlar arasında ayrım yapılmasına izin verilmeyecektir' ilkesi yer almaktadır. Bu fırsatlardan istifade etmelerine imkan sağlayarak, engellilerin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve özürleri elverdiği ölçüde çalışma şartlarına kavuşmaları için gayretlerimiz sürmektedir. Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.
"Bilecik Belediyesi bilgi evi dez avantajlı kardeşlerimiz için büyük hizmetler verecek"
Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'nin dezavantajlı vatandaşlara büyük hizmetler sunacağını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; "Dezavantajlı kardeşlerimiz, Bilgi Evi'nin ilk katında kendilerinin hayatlarını kolaylaştıracak ve onların birçok konuda hayata tutunmalarını sağlayacak imkanlara sahip olacak. Yine sosyal belediyecilik ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında belirli aralıklarda engelli vatandaşlarımız ve aileleriyle çeşitli etkinlikler vesilesiyle bir araya geliyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ayrıca, Bilecik Belediyesi Engelsiz Hizmet Aracı'nın hem öğrencilerimize hem de evde bakıma muhtaç vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat esasına göre ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak, destek ve katkılarıyla engellilerimizin ihtiyaçlarına hizmet eden tüm hayırseverlerimizi ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz. Bilecik Belediyesi olarak dezavantajlı gruptaki kardeşlerimiz için daha güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize olan inancımızla bütün kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nü tebrik ediyor, onların yaşamlarında engellerle karşılaşmamalarını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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