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Bilecik'te eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı Bursa'da yakalandı.

05.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:36Bilecik'te eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
'in ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı 'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 1 'ta Kasımpaşa Mahallesi'nde evine gittiği eski eşi G.Y'yi (27) çıkan tartışma sonucu bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı M.Ö'nün Bursa'da olduğu belirlendi.
Arkadaşının evinde saklanan M.Ö, Bilecik ve Bursa emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda gözaltına alındı.
Bilecik'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olayda çocuklarının yanında bıçaklandığı öğrenilen G.Y'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Kasımpaşa Mahallesi'nde 1 Aralık'ta G.Y. ile (27) eski eşi M.Ö. arasındaki tartışma kavgaya dönmüş, bıçakla yaralanan G.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Bozüyük, Bilecik, Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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