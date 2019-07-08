08.07.2019 13:09
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bilecik'te ev yangını

Bilecik

Bilecik'te bir apartmandan meydana gelen ev yangında apartman sakinleri korku dolu anlar yaşarken, evde kimsenin olmaması sonucu kapı kırılarak eve girildi.

Bilecik'te bir apartmandan meydana gelen ev yangında apartman sakinleri korku dolu anlar yaşarken, evde kimsenin olmaması sonucu kapı kırılarak eve girildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında Çağatay Ünal'ın ikamet ettiği evde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda yangın çıktı. Olay esnasında evde kimsenin olmaması sebebi ile komşuları kapıyı kırıp yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra doğalgaz dağıtım firması görevlileri de sevk edildi. Yangının balkonda bulunan kombiden çıktığı tahmin ediliyor.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Balkonda bulunan küçük tüp ise; ekipler tarafından apartmanın bahçesine atıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Ertuğrulgazi Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:50   Tarsus'ta yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
14:49   Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
14:48   Tek suçu amcasına yardım etmek olan yeğen tüfekle öldürüldü
14:44   Yenice'de çıkan yangında ahşap ev ve ahır kül oldu
14:43   Elektrikli Triportör devrildi: 2 Yaralı
14:40   Kestiği kolonun altında kalan işçi son anda kurtuldu
14:34   Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan şüphelilerin emniyet ifadeleri ortaya çıktı