Bilecik'te Evden Hırsızlık İddiası

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen kişi veya kişiler aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Beşikli Mahallesi'nde ikamet eden Ertuğrul C'ye ait eve giren kişi veya kişiler, eşyaları talan etti.
Ertuğrul C'nin il dışında olması nedeniyle eve giren ev sahibinin kardeşi durumu farkederek polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, camı kırılarak girilen evde parmak izi incelemesi yaptı.
Evdeki eşyaların çalınıp çalınmadığının tespitinin sürdüğü, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arandığı bildirildi.
Pazaryeri,Bilecik
22 Kasım 2018 Perşembe 15:55