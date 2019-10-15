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Bilecik'te Evimin Sultanları etkinliği gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 İlde yapılması planlanan "Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası" yapılan başarılı organizasyon ile Bilecik'te gerçekleştirildi.

15.10.2019 12:17Bilecik'te Evimin Sultanları etkinliği gerçekleştirildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 İlde yapılması planlanan "Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası" yapılan başarılı organizasyon ile Bilecik'te gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kültürü oluşturmak, düzenli fiziksel aktiviteye özendirme amacıyla yetişkin kadınlara yönelik olan etkinlikte, katılımcılar başarılı bir şekilde bir birleriyle mücadele ettiler. Müsabakanın sonunda katılımcılara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekinildi. - BİLECİK

voleybol, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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