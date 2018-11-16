Bilecik'te Fetö/pdy Operasyonu

FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz
'a bağlı 88 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Üst Çavuş A.K, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri Komutanlığı
yapılanmasına yönelik olarak, bu sabah gerçekleştirdiği operasyonda, Üst Çavuş A.K. evinde gözaltına alındı.
Zanlının sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kemal Batmaz,Bilecik