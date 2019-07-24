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Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu, Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi topluyor.

24.07.2019 10:46 Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları
Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu, Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi topluyor.

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri Hakan Ertürk ve Tuncay Erik, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapan cihazlarından birinde çok özel bir görüntüye rastlandığını belirtti. Topluluk adına açıklama yapan Hakan Ertürk "Bilecik ilimizde ve ilçelerimizde grubumuza üye olmuş arkadaşlar kendi çevrelerindeki ormanlara fotokapan kurarak ormanlarımızda yaşayan canlı hayvanların ve bu hayvanlar hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. Yaban hayvanlarının fazla olduğu bölgelerde harekete duyarlı fotokapan cihazları ile 24 saat görüntü kaydediyoruz. Doğa ve yaban hayatı sevenleri aramıza katılmaya bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

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