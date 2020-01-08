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Bilecik'te "GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"

Bilecik'te, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

08.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:54Bilecik'te
'te, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi binasında gerçekleşen toplantıda, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Filiz Sağır, GAMER'in faaliyetleri ve çalışmaları hakkında sunum yaptı. Toplantıda, 2019 yılında meydana gelen ve GAMER'e yansıyan olaylar değerlendirildi.

Vali Şentürk, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin, kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulduğunu anımsatarak, GAMER'in 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini bildirdi.
GAMER koordinasyonu ile ilgili çalışmaların önemli olduğunu anlatan Şentürk, kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin önemine değindi.

İçişleri Bakanlığı, Filiz Sağır, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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