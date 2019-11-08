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Bilecik'te "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası gerçekleştirilecek

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tüm Bileciklileri 11 Kasım 2019 saat 11.11'de, Abbaslık köyüne 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak hedefi ile başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaya davet etti.

08.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:52 Bilecik'te
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tüm Bileciklileri 11 Kasım 2019 saat 11.11'de, Abbaslık köyüne 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak hedefi ile başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaya davet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve yurt çapında büyük ilgi ile karşılanan kampanya kapsamında 81 ilde, 11 Kasım'da Saat 11.11'de, 11 milyon fidan, dikim için belirlenmiş olan 2023 alanda toprakla buluşturulacak. Burada bir açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ormanların, yaşadığımız dünyanın oksijen kaynağı olmasının yanında, erozyon, kuraklık ve sel felaketlerini önlediğini, yabani hayvanların evi olduğunu, insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunduğunu belirterek, "Ormanlar dünyamızın akciğerleridir. Bu nedenle dikilecek bir fidanın bile dünyamız için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak adına, siz de 'Geleceğe Nefes Ol'un diyorum. Tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilecek, yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı fidan dikme programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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